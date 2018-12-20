2018-12-20T10:29:53+03:00
Общество

Хоккейный матч на «Газпром Арене» ограничит движение в Петербурге

Парковка и проезд будут запрещены на некоторых улицах города в субботу, 22 декабря
Лилия КОЗЛОВА
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Хоккейный матч на «Газпром Арене» 22 декабря ограничит движение в ПетербургеХоккейный матч на «Газпром Арене» 22 декабря ограничит движение в ПетербургеФото: Олег КУЗЕНКОВ
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Уже в эту субботу, 22 декабря, стадион «Газпром Арена» примет второй в своей истории хоккейный матч. На льду встретятся СКА и ЦСКА. В связи с этим движение по некоторым улицам вблизи Крестовского острова будет ограничено.

- С двух часов дня до восьми вечера 22 декабря будет запрещено ездить по Петровской площади, набережной Гребного канала, Крестовскому проспекту, Южной и Северной дорогам, - сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

А вот отправлять на матч будет удобнее всего не на машине. Так как припарковаться вблизи стадиона не получится. Эвакуатор будет работать на улице Смолячкова, Гренадерской, Чкаловском проспекте, Левашовском проспекте, улице Бармалеева, Большой Зеленина и многих других.

Напомним, что хоккейные команды встретятся на льду в 17:00. А в 14:00 начнется «Hocckey Classic Fest» с конкурсами и развлечениями для всей семьи. Также перед болельщиками выступит Григорий Лепс.

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