Беглов подписал закон о выборах губернатора Петербурга

20 Дек. 11:06 2018-12-20T11:06:56+03:00

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В Петербурге вступил в силу обновленный закон о выборах градоначальника Петербурга, включающий в себя дополнения к старому. Документ подписал временно исполняющий обязанности губернатора города Александр Беглов.

- Закон обновлен для того, чтобы сделать избирательный процесс более демократичным и удобным для петербуржцев, - отметил Беглов.

Обновленный закон включает концепцию «мобильный избиратель», при котором по открепительному удостоверению, либо заранее житель города может проголосовать. Кандидатом может стать не только человек из объединений, но и самовыдвиженец.

Напомним, что выборы нового градоначальника Северной столицы должны будут состояться 8 сентября 2019 года в единый день голосования.