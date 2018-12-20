Беглов подписал закон о выборах губернатора Петербурга
В Петербурге вступил в силу обновленный закон о выборах градоначальника Петербурга, включающий в себя дополнения к старому. Документ подписал временно исполняющий обязанности губернатора города Александр Беглов.
- Закон обновлен для того, чтобы сделать избирательный процесс более демократичным и удобным для петербуржцев, - отметил Беглов.
Обновленный закон включает концепцию «мобильный избиратель», при котором по открепительному удостоверению, либо заранее житель города может проголосовать. Кандидатом может стать не только человек из объединений, но и самовыдвиженец.
Напомним, что выборы нового градоначальника Северной столицы должны будут состояться 8 сентября 2019 года в единый день голосования.