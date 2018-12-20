2018-12-20T11:25:45+03:00
Общество

Петербуржцы поддержали проект открытого тоннеля возле моста Александра Невского

Жители Красногвардейского района приняли участие в обсуждении нового строительства
Лилия КОЗЛОВА
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Проект открытого тоннеля у правобережного съезда с моста Александра Невского встретил положительные отзывы жителейПроект открытого тоннеля у правобережного съезда с моста Александра Невского встретил положительные отзывы жителейФото: Олег ЗОЛОТО
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В Петербурге жители Красногвардейского района положительно встретили новый проект строительства открытого тоннеля правобережного съезда с моста Александра Невского. Обсуждение прошло в здании администрации района при участии комитета по развитию транспортной инфраструктуры и муниципальной власти.

- Объект встретил положительные отзывы у всех участников общественных слушаний. Получился очень живой и позитивный диалог, - заявил начальник отдела проектирования КРТИ Андрей Шашков.

Разрабатывать проект тоннеля будет ГУП «Ленгипроинжпроект». Объект должен появиться на пересечении Малоохтинского проспекта и Заневского проспекта, похожий на тот, который открылся на другой стороне моста на Синопской набережной. Дорога тоннеля станет широкой – на шесть полос, по три в каждую сторону. Это поможет разгрузить остальные магистрали и улучшить дорожную ситуацию. Ориентировочно стоимость проекта составит миллиарда рублей.

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