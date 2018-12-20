Женщина избила двухлетнюю девочку металлической расческой в Петербурге

20 Дек. 11:53 2018-12-20T11:53:58+03:00

Петербурженка не смогла сдержать свой гнев на ребенка и причинила ему серьезную травму головы

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В Петербурге в больницу попала маленькая девочка с тяжелой травмой головы. Увечья ребенок получил от женщины, которая ударила его железной массажной расческой.

- Инцидент произошел 11 августа 2018 года. В квартире одного из домов на Кубинской улице 31-летняя женщина вспылила, ссорясь с двухлетней девочкой, схватила массажную расческу с металлическими зубчиками и ударила ребенка, - сообщает Следственный комитет по Петербургу.

Удар оказался достаточной силы для того, чтобы малышка получила серьезную травму. После этого случая было возбуждено уголовное дело за умышленное причинение вреда. Правоохранители полностью завершили расследование уголовного дела и передали его прокуратуре.