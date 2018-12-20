Водитель самосвала умер, съехав в кювет в Ленинградской области
Смертельная авария произошла утром в четверг, 20 декабря, в Тосненском районе Ленинградской области. В результате ДТП умер водитель самосвала, который, по всей видимости, не справился с управлением на скользкой дороге.
- В 9:20 утра 20 декабря на 632-м километре Московского шоссе между деревней Жары и селом Ушаки съехал в кювет самосвал марки «Мерседес». На гололедице автомобиль занесло и машина опрокинулась, - сообщили в управлении ГИБДД Главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти.
Водитель получил серьезные травмы не совместимые с жизнью. К тому времени, как на место аварии приехали медики, мужчина уже скончался. Сотрудники дорожной полиции устанавливают причины ДТП и личность погибшего шофера.