2018-12-20T12:27:28+03:00
Общество

Депутаты Петербурга хотят усилить контроль за катанием на «ватрушках»

Зимние развлечения, по мнению парламентариев, могут быть небезопасны
Лилия КОЗЛОВА
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Денис Четырбок призвал проверить по всей России пункты проката «ватрушек»Денис Четырбок призвал проверить по всей России пункты проката «ватрушек»Фото: Елена ВАХРУШЕВА
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Зима в полном разгаре. Сезон снежных развлечений открыт, и петербуржцы направились на склоны, чтобы прокатиться на лыжах, сноубордах и «ватрушках». Однако в ЗакСе считают, сто контроль за прокатами воздушных санок надо усилить.

- Движение «ватрушек» не предсказуемо, управлять ими сложнее, чем обычными санками. Если в ней есть малейший дефект, поломка или сдутый чехол, человек может не успеть повернуть или затормозить перед опасной преградой, - отметил депутат ЗакСа Денич Четырбок.

Парламентарий призвал главу Роспотребнадзора Анну Попову устроить проверку во всех пунктах проката «ватрушек» не только в Петербурге, но и по всей России. Он напомнил, что каждый год бывают несчастные случаи во время катания с горки: то женщина получила серьезную травму позвоночника, то маленького ребенка пришлось госпитализировать на вертолете.

Однако контролировать всех довольно сложно. Многие открывают пункты проката прямо у входа в парк или около крутых гор. При этом говорить о проверках или лицензиях здесь очень сложно.

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