2018-12-20T12:44:34+03:00
Происшествия

Члена ИГИЛ* приговорили к 10 годам тюрьмы в Петербурге

Мужчина связался с террористами и присягнул в верности идеологии
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
В Петербурге вынесен приговор стороннику ИГИЛВ Петербурге вынесен приговор стороннику ИГИЛФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Московский окружной военный суд на заседании в Ленинградском суде вынес приговор Явиру Асварову. Мужчина обвиняется в пособничестве террористической группировке, запрещенной на территории России – «Исламское государство».

- Подсудимый признан виновным в том, что с помощью мессенджера связался с представителями террористической группировки, присягнул в верности организации, а также занимался продвижением идеологии ИГИЛ* среди населения, - сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Также в планах Асварова был выезд за границу для того, чтобы помогать деятельности террористов. Во время судебного заседания мужчина признал свою вину. Наказание ему придется отбывать в колонии строгого режима в течение 10 лет.

* Организация запрещена на территории РФ.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Школьники, до смерти забивших бездомных на стадионе "Корабел", отправятся в воспитательную колонию
Петр I накормил пассажиров петербургской подземки мандаринами
В Петропавловской крепости возвели ледяной городок с 8-метровым парусником и Дворцовым мостом
Путин вспомнил о последней встрече с Даниилом Граниным
Между Петербургом и Испанией будет летать больше самолетов
Беглов взял на контроль строительство футбольного поля для детдомовцев
Беглов встретится с журналисткой, задавшей вопрос об обманутых дольщиках
Власти Ленобласти хотят блокировать сделки с имуществом проблемных застройщиков
Правительство Петербурга отложило запуск «мусорной реформы»
Метро «Лесная» закрывали из-за бесхозного предмета всего на 13 минут
Льготное питание в школах Петербурга подорожает в 2019 году
На перекрестке Королева и Сизова две иномарки снесли светофор
«Метрострой» назвал причины задержки открытия станций «Театральная» и «Горный институт»
Петербургские дети могут позвонить Дедушке Морозу
Загорелся склад в Петербурге: клубы густого дыма застилают небо
Депутаты Петербурга хотят усилить контроль за катанием на «ватрушках»
Водитель самосвала умер, съехав в кювет в Ленинградской области
Женщина избила двухлетнюю девочку металлической расческой в Петербурге
Петербуржцы поддержали проект открытого тоннеля возле моста Александра Невского
Беглов подписал закон о выборах губернатора Петербурга
Анестезиолог изнасиловал пациенток после операций в Петербурге
Хоккейный матч на «Газпром Арене» ограничит движение в Петербурге
Компания Л1 заканчивает заселение 4-го корпуса ЖК «Граф Орлов»
Водитель седана врезался в трамвай: Транспорт на проспекте Солидарности встал
В субботу, 22 декабря, «Забег Дедов Морозов» ограничит движение в центре Петербурга