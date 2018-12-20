Члена ИГИЛ* приговорили к 10 годам тюрьмы в Петербурге
Московский окружной военный суд на заседании в Ленинградском суде вынес приговор Явиру Асварову. Мужчина обвиняется в пособничестве террористической группировке, запрещенной на территории России – «Исламское государство».
- Подсудимый признан виновным в том, что с помощью мессенджера связался с представителями террористической группировки, присягнул в верности организации, а также занимался продвижением идеологии ИГИЛ* среди населения, - сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Также в планах Асварова был выезд за границу для того, чтобы помогать деятельности террористов. Во время судебного заседания мужчина признал свою вину. Наказание ему придется отбывать в колонии строгого режима в течение 10 лет.
* Организация запрещена на территории РФ.