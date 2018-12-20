Члена ИГИЛ* приговорили к 10 годам тюрьмы в Петербурге

20 Дек. 12:44 2018-12-20T12:44:34+03:00

Мужчина связался с террористами и присягнул в верности идеологии

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Московский окружной военный суд на заседании в Ленинградском суде вынес приговор Явиру Асварову. Мужчина обвиняется в пособничестве террористической группировке, запрещенной на территории России – «Исламское государство».

- Подсудимый признан виновным в том, что с помощью мессенджера связался с представителями террористической группировки, присягнул в верности организации, а также занимался продвижением идеологии ИГИЛ* среди населения, - сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Также в планах Асварова был выезд за границу для того, чтобы помогать деятельности террористов. Во время судебного заседания мужчина признал свою вину. Наказание ему придется отбывать в колонии строгого режима в течение 10 лет.

* Организация запрещена на территории РФ.