2018-12-20T14:13:37+03:00
Общество

Петербургские дети могут позвонить Дедушке Морозу

В прошлом году с зимним волшебником поболтало 4,5 миллиона жителей Северной столицы и Ленобласти
Анна ПОСЛЯНОВА
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Традиционная прямая линия с Дедом Морозом запускается 24 декабря.Традиционная прямая линия с Дедом Морозом запускается 24 декабря.
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Теперь, чтобы пообщаться с Дедушкой Морозом, не обязательно писать письмо или учить стишок, ожидая его визита под бой курантов: сказочному волшебнику с белой бородой можно просто позвонить на мобильник.

Традиционная прямая линия с Дедом Морозом запускается 24 декабря. Поболтать со сказочным старцем любой желающий из любого региона России сможет вплоть до 31 января.

– Чтобы услышать поздравление Деда Мороза, нужно набрать на телефоне номер: +7 (981) 999-20-19, – сообщают в МТС.

– Получить поздравления от настоящего Деда Мороза могут абоненты всех операторов. Стоимость звонка равна стоимости исходящего вызова по тарифному плану.

В прошлом году жители Петербурга и Ленобласти позвонили Дедушке четыре с половиной миллиона раз. Больше всего звонков пришлось на период с 25 декабря по 2 января.

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