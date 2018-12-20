«Метрострой» назвал причины задержки открытия станций «Театральная» и «Горный институт»

20 Дек. 14:18 2018-12-20T14:18:42+03:00

"Метрострой" объяснил, почему до сих пор не открыты станции "Театральная" и "Горный институт" Фото: Олег ЗОЛОТО

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Жители Петербурга уже давно ожидают, когда же откроются новые станции метро. Особенно много разговоров уже ходит вокруг «Театральной» и «Горный институт», которые, вроде как, должны были начать работать до конца уходящего года.

- Из-за проведения в шахте на Театральной площади историко-археологической экспертизы в 2015-2016 годах строительные работы не могли вестись. Из-за этого было потеряно 1,5 года. Что касается станции «Горный институт», то семь месяцев не шла стройка из-за корректировки проекта заказчиком, - сообщила пресс-служба «Метростроя» Петербурга.

По этим причинам сдача новых станций Лахтинско-Правоборежной линии пока не согласована. Однако уже сейчас на ветке заканчивают перегонный тоннель между «Театральной» и «Горным институтом». Для того, чтобы ускорить сроки открытия, работы ведутся одновременно как в тоннелях, так и в вестибюлях станций.