2018-12-20T14:23:07+03:00
Происшествия

На перекрестке Королева и Сизова две иномарки снесли светофор

Все живы и здоровы, но одну из машин можно отправлять на запчасти
Петр КИБЕР
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На перекрестке Королева и Сизова столкнувшиеся иномарки снесли светофор. Фото: vk.com/spb_todayНа перекрестке Королева и Сизова столкнувшиеся иномарки снесли светофор. Фото: vk.com/spb_today
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Ни в чем не повинный светофор пострадал в ДТП, произошедшем днем 20 декабря на перекрестке проспектов Королева и Сизова в Приморском районе Петербурга. Дорожный указатель вместе с опорой снесли две не поделившие улицу иномарки.

- Тем временем минус знак и светофор. Пробка собралась от Коломяжского в сторону Сизова, - сообщают очевидцы аварии в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По словам свидетелей ДТП, столкновение могло произойти из-за того, что один из водителей пытался проехать перекресток, когда уже загорелся красный свет. А второй его не заметил и на полном ходу влетел в переднюю боковую часть. Одной из причин мог стать и снег, который засыпал дороги Северной столицы.

Впрочем, виновника ДТП установят инспектора ГИБДД. И тогда ему придется не только отремонтировать свою машину, но и оплатить установку нового светофора, стоимость которого превышает миллион рублей.

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