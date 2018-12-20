Льготное питание в школах Петербурга подорожает в 2019 году

20 Дек. 14:42 2018-12-20T14:42:07+03:00

Изменить размер текста: A A

С 2019 года питание в школах Петербурга подорожает. Стоимость льготных завтраков и обедов поднимется с учетом коэффициента инфляции. Временно исполняющий обязанности губернатора города Александр Беглов подписал постановление, которое предусматривает меры социальной поддержки за счет бюджета Северной столицы.

- С 2019 года стоимость льготных завтраков составит 59 рублей в день, обедов – 102 рубля, а комплексных обедов – 161 рубль, - сообщается на сайте администрации Петербурга.

Напомним, что в 2018 году цены были немного ниже. Так, стоимость завтрака и простого вырастет на 3 рубля, а комплексного питания на целых 7 рублей в день. Петербуржцам, дети которых обучаются по общеобразовательным программам, будет предоставляться компенсационная выплата на питание. Ее размер определяется, исходя из названных сумм.