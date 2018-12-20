Метро «Лесная» закрывали из-за бесхозного предмета всего на 13 минут
Рекордно коротким оказалось закрытие станции метро «Лесная», расположенной на красной ветке петербургской подземки. Всего 13 минут понадобилось службе безопасности метрополитена, чтобы понять, что ничего опасного в вестибюле нет.
- В 14:31 «Лесная» закрыта в связи с обнаружением бесхозного предмета, - сообщила пресс-служба подземки в своем телеграмм-канале.
Пассажирам метрополитена тут же предложили пересесть на наземный общественный транспорт, чтобы добраться до ближайших станций метро, однако закрытие, которое обычно занимает от получаса до часа, в этот раз оказалось рекордно коротким – всего 13 минут.
Уже в 14:44 пресс-служба метрополитена сообщила, что никаких подозрительных или опасных предметов не обнаружено, обычный режим работы станции восстановлен.
И тем не менее в подземке еще раз призывают петербуржцев быть внимательными, чтобы не создавать неудобства другим пассажирам метро.