Метро «Лесная» закрывали из-за бесхозного предмета всего на 13 минут

20 Дек. 15:02 2018-12-20T15:02:02+03:00

Метро «Лесная» закрывали, но всего на 13 минут. Фото: Евгения ТРЕУХОВА

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Рекордно коротким оказалось закрытие станции метро «Лесная», расположенной на красной ветке петербургской подземки. Всего 13 минут понадобилось службе безопасности метрополитена, чтобы понять, что ничего опасного в вестибюле нет.

- В 14:31 «Лесная» закрыта в связи с обнаружением бесхозного предмета, - сообщила пресс-служба подземки в своем телеграмм-канале.

Пассажирам метрополитена тут же предложили пересесть на наземный общественный транспорт, чтобы добраться до ближайших станций метро, однако закрытие, которое обычно занимает от получаса до часа, в этот раз оказалось рекордно коротким – всего 13 минут.

Уже в 14:44 пресс-служба метрополитена сообщила, что никаких подозрительных или опасных предметов не обнаружено, обычный режим работы станции восстановлен.

И тем не менее в подземке еще раз призывают петербуржцев быть внимательными, чтобы не создавать неудобства другим пассажирам метро.