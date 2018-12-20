2018-12-20T15:11:03+03:00
Общество

Правительство Петербурга отложило запуск «мусорной реформы»

Мораторий на запуск единого регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами введен сроком на один год
Петр КИБЕР
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В Петербурге отложили запуск "мусорной реформы".В Петербурге отложили запуск "мусорной реформы".Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Мусорная реформа, о которой так много говорили власти Санкт-Петербурга, не будет введена с 2019 года. Начало работы единого регионального оператора, который должен обращаться с твердыми бытовыми отходами, отложено минимум на год.

- Тариф оплаты на вывоз мусора будет рассчитываться не с человека, как это предполагалось ранее, а с количества квадратных метров жилой площади, - сообщает пресс-служба депутата Дениса Четырбока.

Напомним, что введение мусорной реформы, по которой должен был быть введен раздельный сбор бытовых отходов и его переработка, планировалось с начала 2019 года. Однако позднее Госдума разрешила городам федерального значения – Москве, Петербургу и Севастополю, сделать отсрочку на три года.

Ранее с предложением отложить запуск региональной программы по обращению с мусором, к врио губернатора обратились депутаты петербургского ЗакСа.

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