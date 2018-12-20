Власти Ленобласти хотят блокировать сделки с имуществом проблемных застройщиков

20 Дек. 16:36 2018-12-20T16:36:12+03:00

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Проблема с обманутыми дольщиками и раньше попадала в поле зрения властей Ленинградской области, которые не только договаривались с застройщиками, но и привлекли общественников к контролю за достройкой проблемных объектов.

- Есть слабое звено в процессе нашей работы — контроль за завершением. Чтобы сделать его прозрачным, мы предлагаем создавать специальные штабы или комитеты по управлению стройкой, - приводит слова губернатора Александра Дрозденко его пресс-служба.

Но, после сегодняшней пресс-конференции Владимира Путина, в ходе которой вновь был поднят вопрос о недостроях, ситуация заиграла новыми красками.

Совпало так, или нет, но 20 декабря стало известно, что областные власти намерены заблокировать сделки с имуществом проблемных застройщиков. Такое обращение в Росреестр направил заместитель председателя правительства региона Михаил Москвин.

- Запрет на отчуждение компаниями любых активов призван защитить интересы пострадавших покупателей жилья и не допустить вывода средств, - пишет «Коммерсант-СПб».

Всего в списке оказались «Норманн», СК «Навис», «ЛенСпецСтрой», «ЛенОблСтрой», ГК «Унисто – Петросталь», у которых в общей сумме 12 проблемных объектов.