Беглов встретится с журналисткой, задавшей вопрос об обманутых дольщиках

20 Дек. 17:01 2018-12-20T17:01:19+03:00

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Уже завтра, 21 декабря, врио губернатора Петербурга намерен встретиться с журналисткой Аллой Андреевой, которая по совместительству является лидером неформального объединения обманутых дольщиков. Вопрос о недострое в Санкт-Петербурге женщина подняла на ежегодной пресс-конференции Владимира Путина.

- Вице-губернатору Санкт-Петербурга Игорю Албину и комитету по строительству даны поручения подготовить все необходимые материалы к предстоящей беседе, - сообщает пресс-служба Смольного.

Напомним, что традиционное общение президента Российской Федерации состоялось сегодня, 20 декабря, в Москве. Владимир Путин около четырех часов отвечал на вопросы журналистов. Петербурга и Ленинградской области коснулись три раза: по поводу недостроенного футбольного поля для детей-сирот, по вопросу газоснабжения областных населенных пунктов и в связи с трудностями обманутых дольщиков.