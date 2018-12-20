2018-12-20T17:01:19+03:00
Общество

Беглов встретится с журналисткой, задавшей вопрос об обманутых дольщиках

Вице-губернатору Игорю Албину дано распоряжение подготовить документы по проблеме
Петр КИБЕР
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Беглов встретиться с активистами, чтобы обсудить проблему обманутых дольщиков. Фото: Пресс-служба администрации президента РФБеглов встретиться с активистами, чтобы обсудить проблему обманутых дольщиков. Фото: Пресс-служба администрации президента РФ
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Уже завтра, 21 декабря, врио губернатора Петербурга намерен встретиться с журналисткой Аллой Андреевой, которая по совместительству является лидером неформального объединения обманутых дольщиков. Вопрос о недострое в Санкт-Петербурге женщина подняла на ежегодной пресс-конференции Владимира Путина.

- Вице-губернатору Санкт-Петербурга Игорю Албину и комитету по строительству даны поручения подготовить все необходимые материалы к предстоящей беседе, - сообщает пресс-служба Смольного.

Напомним, что традиционное общение президента Российской Федерации состоялось сегодня, 20 декабря, в Москве. Владимир Путин около четырех часов отвечал на вопросы журналистов. Петербурга и Ленинградской области коснулись три раза: по поводу недостроенного футбольного поля для детей-сирот, по вопросу газоснабжения областных населенных пунктов и в связи с трудностями обманутых дольщиков.

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