Беглов встретится с журналисткой, задавшей вопрос об обманутых дольщиках
Уже завтра, 21 декабря, врио губернатора Петербурга намерен встретиться с журналисткой Аллой Андреевой, которая по совместительству является лидером неформального объединения обманутых дольщиков. Вопрос о недострое в Санкт-Петербурге женщина подняла на ежегодной пресс-конференции Владимира Путина.
- Вице-губернатору Санкт-Петербурга Игорю Албину и комитету по строительству даны поручения подготовить все необходимые материалы к предстоящей беседе, - сообщает пресс-служба Смольного.
Напомним, что традиционное общение президента Российской Федерации состоялось сегодня, 20 декабря, в Москве. Владимир Путин около четырех часов отвечал на вопросы журналистов. Петербурга и Ленинградской области коснулись три раза: по поводу недостроенного футбольного поля для детей-сирот, по вопросу газоснабжения областных населенных пунктов и в связи с трудностями обманутых дольщиков.