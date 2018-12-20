В Петропавловской крепости возвели ледяной городок с 8-метровым парусником и Дворцовым мостом

20 Дек. 19:19 2018-12-20T19:19:58+03:00

Ледовый парусник Алые паруса можно увидеть на Ice Fantasy 2019 в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Завтра, 21 декабря 2018 года, на территории Петропавловской крепости открывается традиционный Фестиваль ледяных скульптур Ice Fantasy 2019. Посетить его можно будет до 10 февраля 2019 года, но корреспондентам «Комсомолки» удалось побывать там накануне и посмотреть, как лучшие скульпторы со всей страны доводят свои шедевры до совершенства.

Темой Ice Fantasy 2019 объявлено «Путешествие вокруг света», поэтому среди экспонатов можно увидеть и Статую Свободы, и Египетские пирамиды, и Дворцовый мост, и даже свинью-копилку - символ 2019 года. Но, пожалуй, самая впечатляющая скульптура на фестивале - 8-метровый парусник с Алыми парусами.

В Петропавловской крепости 21 декабря открывается Фестиваль ледовых скульптур.Накануне мы побывали там и впечатлились!

- Ледяная копия легендарного парусника станет самой высокой скульптурой фестиваля, - подчеркнули организаторы.

Зрители увидят все 6 континентов нашей планеты с их характерной архитектурой, флорой и фауной, а также подводный мир океанов.

Статуя Свободы, древние статуи фараонов - отправляемся в «Путешествие вокруг света».Фото: Олег ЗОЛОТО

- Мне нравится подводный мир, поэтому я выбрал именно такую композицию, - рассказал «КП» скульптор из Санкт-Петербурга Вадим Пархоменко, который представит на фестивале эффектную фигуру австралийского дайвера. - Работа заняла у меня 16 дней, на изготовление ушло 7 тонн льда. Осталось подсветить, и заиграет, как надо!