Беглов взял на контроль строительство футбольного поля для детдомовцев
Сразу два болевых вопроса оказались в центре внимания властей Санкт-Петербурга после сегодняшней большой пресс-конференции президента России. Кроме ситуации с обманутыми дольщиками, которой уже пообещал заняться врио губернатора, Александру Беглову придется решить и вопрос о строительстве футбольного поля для детдомовцев.
- Поручение оперативно разобраться в ситуации дано вице-губернатору Владимиру Кириллову, - сообщает пресс-служба администрации Петербурга.
Напомним, что о трудностях с реализацией проекта, который задумали общественники, Владимиру Путину рассказала журналистка Маргарита Баулина.
-Мы разработали проект по постройке крытого футбольного поля для детей из детских домов и неблагополучных семей. Уже два года обиваем пороги, но нас «пускают по кругу» - от одного чиновника к другому, - рассказала женщина.
Президент пообещал помочь с реализацией проекта и дал указание властям Петербурга обратить внимание на ситуацию.