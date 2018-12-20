Беглов взял на контроль строительство футбольного поля для детдомовцев

20 Дек. 17:23 2018-12-20T17:23:29+03:00

Беглов взял на контроль со строительством футбольного поля для детдомовцев. Фото: Михаил ЕГОРОВ

Вопрос, который подняли на пресс-конференции Владимира Путина, обсудят в правительстве города в ближайшее время

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Сразу два болевых вопроса оказались в центре внимания властей Санкт-Петербурга после сегодняшней большой пресс-конференции президента России. Кроме ситуации с обманутыми дольщиками, которой уже пообещал заняться врио губернатора, Александру Беглову придется решить и вопрос о строительстве футбольного поля для детдомовцев.

- Поручение оперативно разобраться в ситуации дано вице-губернатору Владимиру Кириллову, - сообщает пресс-служба администрации Петербурга.

Напомним, что о трудностях с реализацией проекта, который задумали общественники, Владимиру Путину рассказала журналистка Маргарита Баулина.

-Мы разработали проект по постройке крытого футбольного поля для детей из детских домов и неблагополучных семей. Уже два года обиваем пороги, но нас «пускают по кругу» - от одного чиновника к другому, - рассказала женщина.

Президент пообещал помочь с реализацией проекта и дал указание властям Петербурга обратить внимание на ситуацию.