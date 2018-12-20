Петр I накормил пассажиров петербургской подземки мандаринами

20 Дек. 20:18 2018-12-20T20:18:27+03:00

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Кого только не встретишь в метро Санкт-Петербурга. Особенно в преддверии Нового года. Пассажиры подземки были приятно удивлены, когда в вестибюле станции «Адмиралтейская» появился сам Петр Первый. Взяв на себя миссию Деда Мороза, он начал раздавать мандарины. Жители и гости Северной столицы с удовольствием принимали угощения и делали снимки на память.

- Петр Первый спустился в метро, чтобы поздравить петербуржцев с наступающим Новым Годом, - рассказали «КП» организаторы акции в преддверии премьерного концерта Рождественской серии «Классики в темноте». - Героем нашей акции Петр I стал не случайно. Если вспомнить, благодаря именно его инициативе была основана первая в Российской Империи астрономическая обсерватория и именно благодаря ему мы празднуем Новый год в сказочную зимнюю пору.

Жители и гости Петербурга радостно реагировали на известную фигуру и с удовольствием принимали угощения.Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Напомним, концерты Рождественской серии «Классики в темноте» пройдут в Планетарии №1 перед Новым годом и в дни каникул.