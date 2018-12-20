2018-12-20T20:18:27+03:00
Звезды

Петр I накормил пассажиров петербургской подземки мандаринами

Праздничная акция в Северной столице прошла в преддверии концерта «Классики в темноте»
Степан СТЕПАНОВ
Поделиться:
Петр Первый раздавал в петербургском метро мандаринки.Петр Первый раздавал в петербургском метро мандаринки.Фото: Предоставлено "Комсомолке"
Изменить размер текста:

Кого только не встретишь в метро Санкт-Петербурга. Особенно в преддверии Нового года. Пассажиры подземки были приятно удивлены, когда в вестибюле станции «Адмиралтейская» появился сам Петр Первый. Взяв на себя миссию Деда Мороза, он начал раздавать мандарины. Жители и гости Северной столицы с удовольствием принимали угощения и делали снимки на память.

- Петр Первый спустился в метро, чтобы поздравить петербуржцев с наступающим Новым Годом, - рассказали «КП» организаторы акции в преддверии премьерного концерта Рождественской серии «Классики в темноте». - Героем нашей акции Петр I стал не случайно. Если вспомнить, благодаря именно его инициативе была основана первая в Российской Империи астрономическая обсерватория и именно благодаря ему мы празднуем Новый год в сказочную зимнюю пору.

Жители и гости Петербурга радостно реагировали на известную фигуру и с удовольствием принимали угощения. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Жители и гости Петербурга радостно реагировали на известную фигуру и с удовольствием принимали угощения.Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Напомним, концерты Рождественской серии «Классики в темноте» пройдут в Планетарии №1 перед Новым годом и в дни каникул.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Школьники, до смерти забивших бездомных на стадионе "Корабел", отправятся в воспитательную колонию
В Петропавловской крепости возвели ледяной городок с 8-метровым парусником и Дворцовым мостом
Путин вспомнил о последней встрече с Даниилом Граниным
Между Петербургом и Испанией будет летать больше самолетов
Беглов взял на контроль строительство футбольного поля для детдомовцев
Беглов встретится с журналисткой, задавшей вопрос об обманутых дольщиках
Власти Ленобласти хотят блокировать сделки с имуществом проблемных застройщиков
Правительство Петербурга отложило запуск «мусорной реформы»
Метро «Лесная» закрывали из-за бесхозного предмета всего на 13 минут
Льготное питание в школах Петербурга подорожает в 2019 году
На перекрестке Королева и Сизова две иномарки снесли светофор
«Метрострой» назвал причины задержки открытия станций «Театральная» и «Горный институт»
Петербургские дети могут позвонить Дедушке Морозу
Загорелся склад в Петербурге: клубы густого дыма застилают небо
Члена ИГИЛ* приговорили к 10 годам тюрьмы в Петербурге
Депутаты Петербурга хотят усилить контроль за катанием на «ватрушках»
Водитель самосвала умер, съехав в кювет в Ленинградской области
Женщина избила двухлетнюю девочку металлической расческой в Петербурге
Петербуржцы поддержали проект открытого тоннеля возле моста Александра Невского
Беглов подписал закон о выборах губернатора Петербурга
Анестезиолог изнасиловал пациенток после операций в Петербурге
Хоккейный матч на «Газпром Арене» ограничит движение в Петербурге
Компания Л1 заканчивает заселение 4-го корпуса ЖК «Граф Орлов»
Водитель седана врезался в трамвай: Транспорт на проспекте Солидарности встал
В субботу, 22 декабря, «Забег Дедов Морозов» ограничит движение в центре Петербурга