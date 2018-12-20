Школьники, до смерти забивших бездомных на стадионе "Корабел", отправятся в воспитательную колонию

20 Дек. 21:12 2018-12-20T21:12:54+03:00

Школьников, которые избили и сожгли бездомных на стадионе, отправят в исправительную колонию. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Изменить размер текста: A A

В Санкт-Петербурге вынесли приговор двум несовершеннолетним жителям Дмитрию Ю. и Дмитрию К., которые летом 2017 года жестоко избили бездомных на стадионе "Корабел". Их подельник Илья Ф. также получил реальный срок - 3 года исправительной колонии.

- Дмитрию Ю. назначено наказание- 7 лет в воспитательной колонии, Дмитрию К. - 3 года в воспитательной колонии, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга. -

Дело слушалось в закрытом режиме.

Напомним, тела мужчины и женщины нашли после разбора завалов на пожаре на стадионе. Мужчина подавал еще признаки жизни, но спасти его не удалось - он умер в больнице. После заключения судмедэкспертов стало понятно, что сначала пострадавших избили, а уже потом подожгли.

На поиски преступников ушло два месяца. Один из них оказался семиклассником, второй - учащимся 10 класса.