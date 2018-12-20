Между Петербургом и Испанией будет летать больше самолетов

20 Дек. 18:03 2018-12-20T18:03:26+03:00

Петербург и Испания будут дружить еще сильнее. Фото: Андрей АБРАМОВ

Дополнительные пассажирские рейсы запустят в рамках усиления сотрудничества Северной столицы и иберийского королевства

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Петербург будет еще сильнее дружить с Испанией. Решение об этом было принято сегодня, 20 декабря, на встрече вице-губернатора Северной столицы Александра Говорунова и генерального консула Королевства Испания в Санкт-Петербурге Феликса Вальдеса Валентино-Гамасо.

- Стороны проработать вопрос об организации дополнительных регулярных авиарейсов между Петербургом и Испанией, - сообщает пресс-служба Смольного.

Эта договоренность стала частью планов по усилению сотрудничества в области туризма, образования и культуры, которые остаются основными сферами пересечения интересов Северной столицы и Испании.

Также стороны решили развивать торгово-экономическое сотрудничества. В том числе судостроение, текстильную и пищевую промышленность, производство автокомпонентов.

А для Петербурга интересно сотрудничество с урбанистами Барселоны, которые сильны в «умных» технологиях и инновационном развитии города.