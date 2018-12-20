Между Петербургом и Испанией будет летать больше самолетов
Петербург будет еще сильнее дружить с Испанией. Решение об этом было принято сегодня, 20 декабря, на встрече вице-губернатора Северной столицы Александра Говорунова и генерального консула Королевства Испания в Санкт-Петербурге Феликса Вальдеса Валентино-Гамасо.
- Стороны проработать вопрос об организации дополнительных регулярных авиарейсов между Петербургом и Испанией, - сообщает пресс-служба Смольного.
Эта договоренность стала частью планов по усилению сотрудничества в области туризма, образования и культуры, которые остаются основными сферами пересечения интересов Северной столицы и Испании.
Также стороны решили развивать торгово-экономическое сотрудничества. В том числе судостроение, текстильную и пищевую промышленность, производство автокомпонентов.
А для Петербурга интересно сотрудничество с урбанистами Барселоны, которые сильны в «умных» технологиях и инновационном развитии города.