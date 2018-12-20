2018-12-20T18:26:17+03:00
Общество

Путин вспомнил о последней встрече с Даниилом Граниным

Президент с писателем тогда обсуждали проблему наполненности эфира телеканалов
Петр КИБЕР
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Путин вспомнил о последней встрече с Даниилом Граниным.Путин вспомнил о последней встрече с Даниилом Граниным.Фото: Дмитрий СМИРНОВ
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Входе большой пресс-конференции президента России Владимира Путина, которая сегодня, 20 декабря, прошла в Москве, был упомянут момент и о последней встрече с петербургским писателем Даниилом Граниным. Глава государства вспомнил, что обсуждалось тогда.

- Даниил Гранин сказал мне, что устал от современного телевидения: на всех экранах – только о том, кто, что и сколько украл, - ответил Путин.

При этом сам Гранин понимал, что сейчас такова общая политика каналов, которые работают на грани фола и раздувают скандалы. Писатель обратил внимание президента, что с этим надо что-то делать.

- Надоело, неужели ничего светлого, приличного не происходит? - вспомнил слова Гранина глава государства.

И в этом смысле, по мнению Путина, видны изменения к лучшему.

- Мне кажется, все-таки кое-что меняется в лучшую сторону, информация становится более сбалансированной. Хотя я редко смотрю интернет и телевидение, - сообщил президент.

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