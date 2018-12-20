Путин вспомнил о последней встрече с Даниилом Граниным
Входе большой пресс-конференции президента России Владимира Путина, которая сегодня, 20 декабря, прошла в Москве, был упомянут момент и о последней встрече с петербургским писателем Даниилом Граниным. Глава государства вспомнил, что обсуждалось тогда.
- Даниил Гранин сказал мне, что устал от современного телевидения: на всех экранах – только о том, кто, что и сколько украл, - ответил Путин.
При этом сам Гранин понимал, что сейчас такова общая политика каналов, которые работают на грани фола и раздувают скандалы. Писатель обратил внимание президента, что с этим надо что-то делать.
- Надоело, неужели ничего светлого, приличного не происходит? - вспомнил слова Гранина глава государства.
И в этом смысле, по мнению Путина, видны изменения к лучшему.
- Мне кажется, все-таки кое-что меняется в лучшую сторону, информация становится более сбалансированной. Хотя я редко смотрю интернет и телевидение, - сообщил президент.