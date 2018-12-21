Погода на 21 декабря в Петербурге: небольшой снег

СЕГОДНЯ 07:56 2018-12-21T07:56:19+03:00

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В пятницу многие уже мечтают о субботе, чтобы заслуженно отдохнуть и заняться своими делами. К тому же эти выходные обещают быть приятными и менее холодными. Сегодня же, 21 декабря, продержится еще небольшой мороз и заметет слегка снежком.

- Утром и днем периодически будет идти небольшой снег. Этой ночью морозы добрались до окрестностей, там температура опустилась до минус 16 градусов. Днем в Петербурге 9-11 ниже нуля, и так продержится до самого вечера, - говорится на сайте гидрометцентра Северной столицы.

Выходные порадуют горожан на этот раз. «Мороза и солнца» не будет, но зато потеплеет. В субботу, 22 декабря, днем будет минус 5 минус 7, а ночью выпадет снег. В воскресение, 23 декабря, если вы давно планировали прогулку, то погода как раз для этого подойдет. Легкий ветер, небольшой снег. При этом на улице будет всего 3-5 градусов ниже нуля.