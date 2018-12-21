Матч СКА – ЦСКА стал самым ожидаемым событием предновогодних выходных

СЕГОДНЯ 08:31 2018-12-21T08:31:56+03:00

Матч СКА - ЦСКА в Петербурге стал самым ожидаемым на этих выходных Фото: Олег ЗОЛОТО

Лучшие фестивали зимние праздники 22 и 23 декабря пройдут в Петербурге и других городах

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Предстоящая встреча на льду хоккейных команд СКА и ЦСКА стала самой ожидаемой среди всех мероприятий на будущих выходных. Матч в Петербурге возглавил топ лучших предновогодних событий 22 и 23 декабря.

- «Зимняя классика» СКА – ЦСКА. Соперники сойдутся на уникальной ледовой арене, построенной на футбольном поле стадиона «Газпром Арена» 22 декабря. Матч начнется в 17:00, а перед игрой состоится концерт Григория Лепса. Разумеется, такое событие не может не заинтересовать. Рейтинг мероприятий составлен по результатам анализа уникальности и популярности зимних праздников и фестивалей предновогодних выходных декабря у туристов, - рассказали в пресс-службе ТурСтат.

Ожидается, что на главном стадионе Петербурга на Крестовском острове будет настоящий аншлаг. Игра пройдет в день рождения отечественного хоккея. На прошлом матче сборных России и Финляндии 16 декабря присутствовала 71 тысяча зрителей.

Помимо хоккея в Петербурге, россияне ждут и другие мероприятия: фестиваль «Два рождества» в городе Архангельское Московской области, главную Елку Сибири в Новосибирске, которая будет идти все выходные, резиденцию Елки в Ханты-Мансийске и корякский Новый год «Туйгивин» 22 декабря в Магадане.