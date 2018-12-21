«Согреем заботой»: Петербуржцы собрали деньги на оплату электричества для детского дома

СЕГОДНЯ 09:35 2018-12-21T09:35:06+03:00

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В преддверии Нового года петербуржцы не забывают подумать и о соседях. С помощью одной крупной компании и сети гипемаркетов, которые помогли организовать денежные сборы, воспитанники детского дома в Петербурге получат три миллиона рублей.

- Собрать деньги удалось в ходе акции «Согреем заботой». Они пойдут на оплату электроэнергии и отопления «Детской деревни – SOS» в Пушкине, - рассказали организаторы благотворительности.

Чек на три миллиона рублей уже передали детскому заведению на праздничном мероприятии. Веселый новогодний праздник прошел 18 декабря. На нем все дети получили подарки, играли и резвились на славу. Также на мастер-классах они научились расписывать пряничные домики и самостоятельно делать праздничные украшения для елки и дома на Новый год.

«Детская деревня – SOS» - это не совсем детский дом в привычном понимании. Сейчас в России их шесть и один из них в петербургском Пушкине. Дети живут в патронажных семьях, воспитываются в любви, внимании и заботе. Благодаря этому они полноценно развиваются, проходят реабилитацию и готовятся вступить во взрослую жизнь достойными людьми.