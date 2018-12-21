2018-12-21T09:56:53+03:00
Происшествия

Петербуржцев вынесли на носилках из ресторана после поножовщины

В Невском районе бывший зек что-то не поделил с людьми, отмечающими корпоратив [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Полиция задержала мужчину нанесшего ножевые ранения отдыхающим в ресторане ПетербургаПолиция задержала мужчину нанесшего ножевые ранения отдыхающим в ресторане ПетербургаФото: Олег ЗОЛОТО
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В ресторане на улице Бабушкина Невского района Петербурга в ночь на пятницу, 21 декабря, произошла поножовщина. Отдыхающие коллеги, отмечающие корпоратив, что-то не поделили с сидящими рядом мужчинами, только вернувшихся из мест не столь отдаленных.

- Два человека сидели за столом в ресторане, официанту сказали, что только отсидели. Один из них что-то не поделил с людьми с соседнего столика, - рассказали очевидцы.

Раненных посетителей забирала скорая Фото: СОЦСЕТИ

Раненных посетителей забирала скораяФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

По данным Главного управления МВД Петербурга, один из зеков схватил нож и порезал троих мужчин, двоих из них сильно. Их выносили из ресторана на носилках в машину скорой помощи, которая быстро отвезла всех пострадавших в больницу. Так же говорят, что виновный попытался сбежать, но его все же удалось задержать на улице. Мужчину 43-х лет отвели в отделение, где изъяли нож с веществом бурого цвета. Сейчас проводится проверка.

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