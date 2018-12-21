2018-12-21T11:58:50+03:00
Происшествия

«Быстро мне сигарету!»: мужчина устроил пьяный дебош в Пулково

Агрессивный пассажир представлялся полковником полиции [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Пьяный мужчина криком требовал сигарету в ПулковоПьяный мужчина криком требовал сигарету в ПулковоФото: Олег ЗОЛОТО
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В Петербургском аэропорту «Пулково» в четверг, 20 декабря, задержали мужчину, который, по всей видимости был очень пьян. Пассажир так и не смог добраться до самолета, так как оказался под охраной. Очевидцы сообщают, что дебошир громко кричал, требуя сигарету.

- Рановато кричать начал, пятница только наступила, - шутят пользователи сети под опубликованным видео.

Дебошир стоял и голосил на весь зал, к нему подошли сотрудники транспортной полиции, но пыл он свой не усмирил. Тогда его задержали, но кричать он продолжил и лежа на полу. Также он всех оповещал о том, что не оказывает сопротивление.

Мужчина устроил дебош в Пулково.

Когда мужчину подняли на ноги и повели в отделение, на глазах всех пассажиров он начал заявлять, что является сотрудником полиции, а документы его не взяли. Гражданина поместили в камеру для вытрезвления. После того, как он пришел в себя, стал жаловаться на боли в руке, сообщили в управлении на транспорте МВД. Полицейские вызвали медиков, которые забрали мужчину в больницу на осмотр.

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