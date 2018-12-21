2018-12-21T10:51:35+03:00
Происшествия

Петербурженка продала девственность 15-летней девочки

Женщина познакомилась с подростком в соцсети и нашла на нее покупателя [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Жительница Петербурга пыталась продать девственность 15-летней школьницы Фото: архив "КП"Жительница Петербурга пыталась продать девственность 15-летней школьницы Фото: архив "КП"
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Следственный комитет занимается раскрытием преступления по вовлечению школьницы в проституцию. Одна молодая жительница Петербурга предложила ей продать свою девственность за круглую сумму. Правда, вместе с деньгами петербурженка получила и уголовное дело.

- 22-летняя жительница Санкт-Петербурга в социальных сетях познакомилась с 15-летней девушкой и предложила выгодно продать её девственность. Покупателя она также нашла в закрытой группе популярной соцсети, а подробности сделки обсуждала с ним в мессенджере, - сообщил следственный комитет.

Встреча состоялась в одной из гостиниц Москвы. Девушка привела с собой подростка, взяла у клиента деньги – 650 тысяч рублей. Пересчитав их и оставшись довольной, она собралась было уйти, однако покупатель оказался сотрудником правопорядка и задержал ее на месте преступления.

Вовлечение 15-летней в проституцию.

При обыске у 22-летней девушки нашли билет. Видимо, она собиралась куда-то уехать после того, как получит деньги. Следователи выясняют, продавала ли она раньше кому-то еще маленьких девочек.

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