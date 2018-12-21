На развязке КАД полностью перекроют два съезда

СЕГОДНЯ 11:22 2018-12-21T11:22:16+03:00

На развязке КАД с ЗСД и Дачным проспектом полностью перекроют два съезда Фото: архив "КП"

В ночь с 21 на 22 декабря движение транспорта будет закрыто

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Ночью с пятницы на субботу на развязке КАД с трассой ЗСД и Дачным проспектом в Петербурге полностью перекроют два съезда. На данном участке автомобильной дороге будут вестись работы по замене знаков .

- С одиннадцати вечера 21 декабря до шести утра 22 декабря в течение семи часов с Дачного проспекта на улицу Предпортовую и внешнее кольцо КАД, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Также в перекрытом месте установят водоналивные барьеры ограждающие место производства работ и специальные фонари дежурного освещения. Автомобилистам Петербурга придется пользоваться другими съездами и заранее продумывать свои маршруты.