2018-12-21T11:38:44+03:00
Происшествия

Мужчина на джипе насмерть задавил пешехода в Красносельском районе Петербурга

Женщина умерла еще до приезда скорой помощи
Лилия КОЗЛОВА
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Женщина умерла под колесами джипа в Красносельском районе ПетербургаЖенщина умерла под колесами джипа в Красносельском районе ПетербургаФото: Олег ЗОЛОТО
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Смертельная авария произошла рано утром в пятницу, 21 декабря, в Петербурге. Под колесами оказалась взрослая женщина, личность которой пока что не установлена.

- Около 6:40 утра в пятницу джип сбил женщину в Красносельском районе. За рулем автомобиля марки «Шевроле Круз» находился 30-летний мужчина, - сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД по Петербургу.

Пешеход пыталась перейти дорогу в месте, где нет «зебры» или светофора. Вполне вероятно, что водитель в темноте просто не заметил женщину. Пострадавшая скончалась на месте от полученных травм. Прибывшая скорая констатировала факт смерти.

Личность погибшей не установлена. На вид женщине было 50 лет. Дорожная полиция проводит проверку и устанавливает обстоятельства происшествия.

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