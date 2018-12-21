Безработный нарисовал свастику на обелиске «Памяти малолетних жертв концлагерей» в Колпино

СЕГОДНЯ 11:52 2018-12-21T11:52:47+03:00

Полиция задержала мужчину и забрала у него баллончики с краской

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В Колпинском районе Петербурга стажи правопорядка пресекли акт вандализма. Один житель города решил нарисовать баллончиком на памятнике жертвам концлагерей свастику. В отношении хулигана, за такое выражение неуважения к погибшим, возбуждено уголовное дело.

- Около пяти часов вечера 20 декабря в сквере «Героев-Ижорцев» в Колпино полиция задержала 30-летнего мужчину, который пытался начертить с помощью баллончика с краской свастику на обелиске «Памяти малолетних жертв концлагерей», - сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Петербургу.

Занимался «рисованием» мужчина видимо от безделья, так как полиции он сказал, что нигде не работает. К тому же раньше он уже попадался на мелком хулиганстве и привлекался к административной ответственности. До суда подозреваемый дал подписку о невыезде.