«Пулково» стал более востребованным в 2018 году

СЕГОДНЯ 12:10 2018-12-21T12:10:44+03:00

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Аэропорт «Пулково» в Петербурге за 11 месяцев 2018 года перевез почти 17 миллионов пассажиров, что на 12% больше показателей за тот же период прошлого года. Петербургские воздушные ворота стали более востребованы, в том числе за счет появления новых прямых рейсов по российским городам и за границу.

- Пассажиропоток на внутренних рейсах за 11 месяцев этого года увеличился на 10,2%. Это более 10 тысяч человек. Что касается международных линий, то здесь тоже показатель вырос на 14,8% до 6,7 миллионов пассажиров, - сообщила пресс-служба «Пулково».

За год, не считая текущего декабря, более 152 тысяч раз взлетели и приземлились самолеты в петербургском аэропорту. Самыми популярными направлениями в России и за границей оказались Москва, Симферополь, Сочи, Калининград, Екатеринбург, Анталья, Франкфурт-на-Майне, Ларнака, Минск и Париж.