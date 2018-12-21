Полиция раскрыла серию краж из банкоматов в Петербурге

СЕГОДНЯ 12:58 2018-12-21T12:58:51+03:00

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Стражи правопорядка Петербурга раскрыли серию краж из банкоматов в торговых центрах города. Они вычислили мужчину, который подозревается в трех подобных проступках. Сейчас потенциальный вор задержан и находится под стражей.

- Сотрудники уголовного розыска задержали 27-летнего гражданина. Вероятнее всего, именно он совершил с ноябрь 2017 по август 2018 годов три кражи из банкоматов в торговых центрах на Звездной улице, площади Конституции и проспекте Маршала Жукова, - сообщила пресс-служба МВД Петербурга.

Для того чтобы открыть сейф банкомата мужчина подбирал ключи к его замку и код. Таким вот образом он умудрился «наподбирать» более 10 миллионов рублей. Видимо, петербуржец мечтал о роскошной жизни. Однако теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы.