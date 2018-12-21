День ветерана труда: В Петербурге появился новый праздник
В Петербурге официально появилась новая дата, которую будут отмечать на городском уровне. День ветерана труда отметят уже 2 мая будущего года и продолжат праздновать ежегодно. О решении стало известно в пятницу, 21 декабря. Подписал его временно исполняющий обязанности губернатора Северной столицы Александр Беглов.
- Установление нового праздника позволит отметить заслуги ветеранов труда и поблагодарить их за кропотливую работу, многолетний добросовестный труд на благо Петербурга и всей страны, - сообщили в пресс-центре Смольного.
Праздничные мероприятия в этот день будут финансироваться за счет бюджета Петербурга. В правительстве считают, что придав государственное значение этому событию, это подчеркнет общественное признание и уважение к ветераном труда, а также покажет значимость усердной работы.