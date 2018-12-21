Полиция задержала двух мошенников, обворовавших старушек в Петербурге

СЕГОДНЯ 13:47 2018-12-21T13:47:49+03:00

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В Петербурге двое мужчин промышляли мошенничеством. При этом деньги они крали у старушек, давя на их родственные чувства. Полиция задержала подозреваемых по этому делу: 35 летнего жителя Выборгского района Петербурга и 39-летнего из Всеволожска в Ленобласти.

- В июле 2018 года мужчины пошли на обман. Один из них с мобильного телефона позвонил на домашний 84-летней старушке. Сказал, что он ее внук и попал в беду. Якобы его задержали за правонарушение и надо дать полиции крупную взятку, чтобы избежать уголовного преследования, - сообщили в пресс-службе Главного управления МВД Петербурга.

Когда напуганная пенсионерка соглашалась на все, лишь бы помочь «кровиночке», второй соучастник приезжал к ней, представлялся человеком, который должен забрать деньги. Старушка отдала 300 тысяч рублей, и он был таков.

Однако это не единственный случай. Подобным образом примерно в то же время они украли 40 тысяч у 82-летней пенсионерки и три тысячи евро у 92-летней бабушки.

За свои злодеяния со старушками и игре на родственных чувствах мужчины могут отправится в тюрьму на шесть лет. Полиция проводит расследование и выясняет, причастны ли они еще к аналогичным случаям.