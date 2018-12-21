Улицы Петербурга готовы к Новому году и Рождеству

СЕГОДНЯ 14:07 2018-12-21T15:00:39+03:00

В Петербурге закончили украшать город к Новому году и Рождеству Фото: Олег ЗОЛОТО

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Петербург официально готов к празднованию Нового года и Рождества. Последняя игрушка повешена на елку, зажжены все гирлянды. Город официально отчитался о том, что Северная столица полностью украшена.

- «Ленсвет» обеспечил основной объем подключений украшений. Во всех тридцати районах, где есть гирлянды, создано 4,4 тысячи точек подключений, - сообщила пресс-служба комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

Елки засверкали, засияли мосты, улицы, разукрасились дома, парки, сады и скверы. По городу преобразились отдельно стоящие композиции, световые гирлянды на уличных фонарях, деревьях, оградах. Весь город облачился в праздничный наряд и своим видом дарит петербуржцам яркие эмоции, даря улыбки и тепло. Такая красота продержится до Старого Нового года, который отмечается в ночь на 14 января.