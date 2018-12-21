2018-12-21T14:34:40+03:00
Общество

В Петербурге умер миллиардер Игорь Минаков

Бизнесмен скончался в возрасте 58-ми лет
Лилия КОЗЛОВА
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Миллиардер Игорь Минин умер в Петербурге Фото: архив "КП"Миллиардер Игорь Минин умер в Петербурге Фото: архив "КП"
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На 59-м году жизни в умер миллиардер Игорь Минаков. Бизнесмен скончался в Петербурге у себя дома. Сообщается, что на протяжении последних лет он боролся с тяжелой болезнью, которая в итоге не его не пощадила.

- Миллиардер умер утром в пятницу, 21 декабря. Похороны состоятся после выходных, в понедельник, 24 декабря. Прощание с бизнесменом пройдет сначала в храме Евгеньевской церкви на Парашютной улице, а после тело похоронят на Горском кладбище, - сообщают «Невские Новости».

Игорь Минаков в 1997-м году стал заместителем гендиректора «Ленэнерго», создал фонд по борьбе с организованной преступностью. Свои активы миллиардер вкладывал во многие отрасли: сельское хозяйство, СМИ, холдинг, производство, недвижимость, энергетика, транспорт, рестораны. Одна из деловых газет поставила его на 85-е место в рейтинге миллиардеров 2017-го года и оценила состояние в 10,96 миллиардов рублей.

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