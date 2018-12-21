2018-12-21T14:44:46+03:00
Общество

Мусорная реформа в Ленобласти откладывается на год

А 2019-й станет переходным периодом
Евгения МОСКВИНА
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Мусорная реформа и применение нового тарифа в Ленобласти откладывается до 1 января 2020 года.Мусорная реформа и применение нового тарифа в Ленобласти откладывается до 1 января 2020 года.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Новая система обращения с отходами на территории Ленинградской области не произойдет в следующем году. В течение 2019-го будет продолжаться переходный период. Во время него система сбора мусора и тарифы за его вывоз и утилизацию для жителей региона пока останутся прежними. Мусорную реформу и применение нового тарифа отложили до 1 января 2020-го года.

– Соответствующее уведомление направил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в адрес полномочного представителя Президента России в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана, – сообщили в пресс-службе Правительства Ленобласти. –Перенос сроков связан с отсрочкой по введению института регионального оператора по обращению с отходами в Санкт-Петербурге.

Дело в том, что между Северной столицей и соседним 47 регионом заключено соглашение о взаимодействии по обращению с твердыми коммунальными отходами. Поэтому мусорная реформа для этих двух субъектов должна проходить параллельно.

– Постепенное и синхронизированное с Санкт-Петербургом вхождение в реформу позволит нам детально проработать систему предоставления льгот по «мусорному тарифу», повысить готовность полигонов к сортировке, упрессовке, переработке отходов, обеспечить контроль за потоками твердых коммунальных отходов, – отметил Александр Дрозденко.

Оператор по обращению с отходами будет дальше готовить материально-техническую базу для перехода к реформе. Полигоны будут дальше оснащать мусоросортировальными станциями, весовым оборудованием и системой учета принятого и обработанного мусора. Спецтранспорт – системами ГЛОНАСС, а населенные пункты – контейнерными площадками.

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