Петербургский депутат собрался перевоспитать подростков, осквернивших мемориал на Марсовом поле

СЕГОДНЯ 14:59 2018-12-21T14:59:00+03:00

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Подростков, которые потушили Вечный огонь на Марсовом поле Петербурга, собрались перевоспитывать. С такой инициативой выступил депутат ЗакСа Алексей Цивилев. Он попросил главу МВД Петербурга Сергея Умнова смягчить наказание по уголовной статье.

- Суд конечно может заменить уголовное наказание подросткам воспитательными мерами, но это бывает редко. Карательные меры лишь укрепляют в несовершеннолетних агрессию и не дают им понять и осознать, что они натворили, - заявил Алексей Цивилев.

Депутат вызвался самостоятельно заняться перевоспитанием задержанных. Он планирует рассказать им о значении Вечного огня, о том, что именно на Марсовом поле появился первый в России подобный мемориал, а также войне в целом. Также он выразил надежду, что впоследствии вместе с ним подростки придут к огню в день, когда будет отмечаться 75-я годовщина снятия фашистской блокады в Ленинграде.