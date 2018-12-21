2018-12-21T15:32:11+03:00
Общество

Петербуржцы заметили слив фиолетовой жидкости в Карповку

Цветная вода попадает в реку через трубу [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Сиреневая жидкость сливается в реку КарповкуСиреневая жидкость сливается в реку КарповкуФото: Олег ЗОЛОТО
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Жители Петербурга заметили, что реку Карповку в центре города загрязняет какая-то неизвестного происхождения вода. Непонятная жидкость фиолетового или сиреневого цвета бурным потоком выливается из трубы и смешивается с каналом.

- Жидкость заметили на прогулке в пятницу, 21 декабря. Рядом с трубой, откуда вытекает что-то непонятное, плавает около сотни уток, - обеспокоенно заметили очевидцы, опубликовавшие видео в социальной сети.

Цветная жидкость сливается в реку Карповку.

На кадрах можно увидеть, как через отверстие трубы, которая выходит из набережной прямо в реку, льется какая-то вода неестественного цвета. Все это происходит напротив дома 28 по набережной Карповки. Местные жители рассказывают о том, что непонятная жидкость давно сливается в реку.

- Если идти вниз по течению от Иоанновского монастыря, то можно насладиться целым букетом ароматов этой реки, - отмечают они.

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