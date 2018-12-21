Мужчина порезал лицо коллеги бутылкой на корпоративе

СЕГОДНЯ 15:55 2018-12-21T15:55:59+03:00

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Предновогодний корпоратив порой сближает коллег, либо под градусом алкоголя наоборот заставляет решить накопленные обиды и конфликты. В четверг, 20 декабря, ссоры двоих мужчин оставила одного из них со шрамом на лице.

- В банкетном зале в доме 60 по Свердловской набережной проходила предновогодняя корпортивная вечеринка. Пока все праздновали, между 34-летний мужчиной и 24-летним парнем вспыхнула ссора. Разгоряченные коллеги сцепились языками, но через какое-то время все перешло границы, - сообщила пресс-служба Росгвардии.

Старший мужчина взял бутылку, разбил ее о голову молодого, а потом разбитым стаканом порезал парню лицо. Поняв, что натворил, 34-летний подался в бегство, однако скрыться ему не удалось. Пока происходила драка, сотрудники банкетного зала выхвали охрану. Прибывшие росгвардейцы задержали мужчину и отправили в полицию. Молодого человека отправили в больницу с травмой глаза.