В Петербурге на проверку закрывали «Пионерскую» и «Площадь Восстания»

СЕГОДНЯ 17:03 2018-12-21T17:03:50+03:00

Вслед за "Бухарестской" и М"еждународной" в метро закрывали "Пионерскую" и "Площадь Восстания". Фото: Олег ЗОЛОТО

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Сегодня, 21 декабря, для петербургского метрополитена был явно «нее день Бэкхема». Вслед за трудностями на фиолетовой ветке, где утром из-за сломавшегося в перегоне состава не работали «Бухарестская» и «Международная», днем под закрытие попали «Пионерская» и «Площадь Восстания»

- В 15:15 станция метро «Площадь Восстания» и переход на «Маяковскую» закрыты в связи с обнаружением бесхозного предмета, - сообщила пресс-служба подземки в телеграмм-канале.

Но через 40 минут, после проверки, все ограничения были сняты и пассажиры вновь смогли воспользоваться центральными станциями метрополитена. Но, примерно в то же время, аналогичная ситуация приключилась и на «Пионерской».

- Около 16:00 вход и выход ограничены из-за забытой сумки, - пишут петербуржцы в соцсетях.

Впрочем, уже через несколько минут была открыта и «Пионерская».

Остается надеяться, что за оставшееся от пятницы время никаких ограничений работы подземки больше не случится.