Фрегат «Адмирал флота Касатонов» оправился на испытания в Балтийское море
Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» покинул стапели «Северной верфи» в Петербурге, где он был построен, и отправился на ходовые испытания в Балтийское море.
- Первый этап проверки продлится до новогодних праздников, а после вернется на завод, - сообщает пресс-служба Северной верфи».
В ходе испытаний команда, которая состоит из самих судостроителей, представители различных подрядных организаций, а также заказчики из Военно-Морского флота России, проверят работоспособность энергоустановки фрегата, рулевого механизма, якорного устройства, средств навигации и связи.
Не останется без внимания и система жизнеобеспечения корабля, в том числе вентиляция, кондиционеры, очистители пресной, сточной и забортной воды. Естественно, что проверят и ходовые качества судна.
Справка КП:
Фрегаты проекта 22350 имеют водоизмещение в 4,5 тысячи тонн. Их длина составляет 135 метров, а ширина - 15 метров.
Вооружение: корабельная артиллерийская установка А-192 «Армат», пусковые установки для 16 противокорабельных ракет «Оникс» или «Калибр-НКЭ» и зенитно-ракетный комплекс «Полимент-Редут».