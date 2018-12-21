Фрегат «Адмирал флота Касатонов» оправился на испытания в Балтийское море

СЕГОДНЯ 17:34 2018-12-21T17:34:01+03:00

Новейший фрегат "Адмирал флота Касатонов" отправился на ходовые испытания в Балтийское море. Фото: "Северная верфь"

Новейшее судно проекта 22350 построено на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге

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Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» покинул стапели «Северной верфи» в Петербурге, где он был построен, и отправился на ходовые испытания в Балтийское море.

- Первый этап проверки продлится до новогодних праздников, а после вернется на завод, - сообщает пресс-служба Северной верфи».

В ходе испытаний команда, которая состоит из самих судостроителей, представители различных подрядных организаций, а также заказчики из Военно-Морского флота России, проверят работоспособность энергоустановки фрегата, рулевого механизма, якорного устройства, средств навигации и связи.

Не останется без внимания и система жизнеобеспечения корабля, в том числе вентиляция, кондиционеры, очистители пресной, сточной и забортной воды. Естественно, что проверят и ходовые качества судна.

Справка КП:

Фрегаты проекта 22350 имеют водоизмещение в 4,5 тысячи тонн. Их длина составляет 135 метров, а ширина - 15 метров.

Вооружение: корабельная артиллерийская установка А-192 «Армат», пусковые установки для 16 противокорабельных ракет «Оникс» или «Калибр-НКЭ» и зенитно-ракетный комплекс «Полимент-Редут».