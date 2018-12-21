2018-12-21T18:47:21+03:00
Общество

В центре Петербурга у ТЮЗа начнет работу новый городской каток

В честь открытия площадку для развлечений поздравит всероссийский Дед Мороз
Петр КИБЕР
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В центре Петербурга откроется новый городской каток.В центре Петербурга откроется новый городской каток.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Завтра, 22 декабря, в Петербурге появится еще один открытый каток. Перед Театром юного зрителя уже залили площадку, и в субботу, в присутствии главного российского Деда Мороза состоится торжественное открытие, совмещенное с массовым катанием.

- На Рождественской ярмарке у ТЮЗа, открывается городской каток площадью более 700 квадратных метров, - сообщают организаторы.

По случаю торжеств, в выходные 22 и 23 декабря, петербуржцам обещан час катания бесплатно, правда, со своими коньками, а также заточка тех самых коньков в подарок.

Кроме этого для посетителей будут работать мастер-классы, а гостей катка ждет уютное кафе и теплые раздевалки, где можно будет в комфорте сменить серебряные лезвия на привычные ботинки.

И, конечно же, вся площадка будет оформлена яркими гирляндами, праздничными огнями и новогодними украшениями, чтобы подержать праздничное настроение.

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