«Гражданский проспект», «Ленинский проспект» и «Пионерская»: В Петербурге закрывали еще три станции метро

СЕГОДНЯ 19:08 2018-12-21T19:08:31+03:00

В Петербурге закрывали еще три станции метро. Фото: Олег ЗОЛОТО

Две уже открыли, а третью все еще проверяют

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Пятница 21 декабря грозит побить рекорд по количеству нештатных случаев в петербургском метро. Всего за один день на вход и выход в городской подземке закрывали семь станций.

- В 17:38 закрыта станция «Ленинский проспект», в 17:42 закрыто метро «Гражданский проспект», - сообщала пресс-служба подземки в своем телеграмм-канале.

Причиной в обоих случаях стали бесхозные предметы. Но еще до открытия этих двух вестибюлей, на проверку пришлось закрыть и «Петроградскую». Это произошло в 18:28. Учитывая, что это самый час пик, когда горожане поехали по домам после трудовой недели, то ситуация с передвижением по Петербургу сложилась напряженная.

Правда, с разницей в две минуты – в 18:37 и 18:39 открылись «Гражданский проспект» и «Ленинский проспект», но до «Петроградской» очередь еще не дошла.

Напомним, что утром 21 декабря из-за поломки состава не работали «Бухарестская» и «Международная», а уже днем закрывались «Площадь Восстания» и «Пионерская».