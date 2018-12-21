2018-12-21T21:41:00+03:00
Общество

В Петербурге директор жилкомсервиса «забрал» квартиру, которую должны были дать многодетной матери

Женщина, у которой на попечении трое несовершеннолетних детей, стояла в очереди на улучшения жилья 30 лет
Петр КИБЕР
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Чиновник занял квартиру, которую должны были дать многодетной матери.Чиновник занял квартиру, которую должны были дать многодетной матери.Фото: Илья СТРЕБКОВ
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Скандальная, но, увы, типичная история произошла в Красносельском районе Петербурга. «Большой начальник» бесцеремонно влез в очередь на жилье и занял квартиру, которую должны были дать многодетной матери.

- В прокуратуру обратилась женщина, воспитывающая трех несовершеннолетних детей, с просьбой провести проверку по факту занятия жилого помещения, обещанного ей районной администрацией, - сообщает пресс-служба ведомства.

По словам заявительницы, она стоит в очереди на улучшение жилищных условий с 1988 года. В нынешнем году администрация Красносельского района обещала, наконец, выделить ее семье трехкомнатную квартиру на проспекте Ветеранов.

Но когда 27 ноября чиновники предложили заключить договор соцнайма на жилье, оказалось, что глава Красносельского района личным распоряжением уже отдал квартиру в аренду «Жилкомсервису № 1 Красносельского района» всего за 2600 рублей в месяц. А сам жилкомсервис быстренько пересдал жилье своему директору.

В итоге женщина так и не получила квартиру, а прокуратура проводит проверку, по итогам которой и будет дана оценка действиям чиновников.

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