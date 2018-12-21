2018-12-21T20:33:07+03:00
Общество

Беглов и Макаров наградили лучших петербургских спортсменов

Торжественная церемония прошла в актовом зале Смольного
Петр КИБЕР
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В Смольном наградили лучших спортсменов и тренеров Петербурга. Фото: Пресс-служба администрации Петербурга.В Смольном наградили лучших спортсменов и тренеров Петербурга. Фото: Пресс-служба администрации Петербурга.
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31 декабря все ближе и ближе, а это значит, что настало время подводить итоги года. В том числе и спортивные. Сегодня, за десять дней до наступления новогодних праздников, в Смольном награждали лучших петербургских спортсменов и тренеров.

- Своими достижениями вы прославляете Санкт-Петербург. Жители нашего города гордятся вашими победами на олимпиадах, международных, всероссийских соревнованиях, - приводит слова Александра Беглова пресс-служба администрации Северной столицы.

В числе награжденных оказались олимпийский чемпион по хоккею с шайбой Александр Барабанов, пятикратный победитель Юношеских Олимпийских игр по плаванию Андрей Минаков. Тренер и олимпийская чемпионка 1998 года по фигурному катанию Оксана Казакова, главный тренер сборной России по подводному спорту Петр Зимовский и заслуженный тренер России по самбо и дзюдо Александр Самойлович Массарский.

Также врио губернатора Петербурга Александр Беглов и председатель городского парламента Вячеслав Макаров вручили благодарственные письма игрокам клуба «Кристалл» и юношеской сборной Санкт-Петербурга по футболу, выигравшей турнир имени Гранаткина.

Не остались в стороне и другие тренеры, спортсмены и ветераны. Всего в списке награжденных оказались 120 человек.

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