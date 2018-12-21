2018-12-21T20:59:12+03:00
Происшествия

Обязательно бахнем: у Балтийского вокзала загорелся склад с пиротехникой

Незапланированный фейерверк порадовал пассажиров проезжавших мимо электричек [видео]
Петр КИБЕР
Поделиться:
В Петербурге произошел пожар на складе пиротехники. Фото: vk.com/spb_todayВ Петербурге произошел пожар на складе пиротехники. Фото: vk.com/spb_today
Изменить размер текста:

До наступления Нового года еще десять дней, а в Петербурге уже начали греметь взрывы петард. Из-за пожара на складе пиротехники неподалеку от Балтийского вокзала, в вечернее небо Северной столицы взметнулся незапланированный фейерверк.

- В районе Химического переулка произошел пожар. Идет густой черный дым и взрываются салюты. На месте уже работают пожарные, - сообщил очевидец, приславший видео в редакцию «Комсомольской правды».

По словам свидетелей ЧП, пламя в промзоне вспыхнуло около восьми часов вечера 21 декабря. Огонь быстро подпалил пиротехнику, лежащую на складе. Нежданное файер-шоу хорошо было видно пассажирам пригородных электричек и поездов, шедших по балтийскому направлению.

В Петербурге из-за пожара на складе пиротехники случился незапланированный салют.Видео: "ДТП и ЧП Сакнт-Петербург"/ vk.com/spb_today

В соцсетях петербуржцы жалуются на грохот и пороховой дым, от которого невозможно дышать, а также шутят, что этот салют даже лучше, чем в Новый год на Дворцовой площади.

Незапланированный фейерверк продолжается уже около часа. О пострадавших в ЧП пока ничего не сообщается.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Стало известно расписание «Лыжных стрел» на сезон-2019 в Петербурге
Петербурженка подала в суд на Минюст США за разглашение личных данных и требует 5 миллионов рублей
Беглов и Макаров наградили лучших петербургских спортсменов
В Петербурге директор жилкомсервиса «забрал» квартиру, которую должны были дать многодетной матери
«Гражданский проспект», «Ленинский проспект» и «Пионерская»: В Петербурге закрывали еще три станции метро
В центре Петербурга у ТЮЗа начнет работу новый городской каток
Фрегат «Адмирал флота Касатонов» оправился на испытания в Балтийское море
В Петербурге на проверку закрывали «Пионерскую» и «Площадь Восстания»
Мужчина порезал лицо коллеги бутылкой на корпоративе
Мужчина порезал лицо коллеги бутылкой на корпоративе
Петербуржцы заметили слив фиолетовой жидкости в Карповку
Петербургский депутат собрался перевоспитать подростков, осквернивших мемориал на Марсовом поле
Мусорная реформа в Ленобласти откладывается на год