Обязательно бахнем: у Балтийского вокзала загорелся склад с пиротехникой

СЕГОДНЯ 20:59 2018-12-21T20:59:12+03:00

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До наступления Нового года еще десять дней, а в Петербурге уже начали греметь взрывы петард. Из-за пожара на складе пиротехники неподалеку от Балтийского вокзала, в вечернее небо Северной столицы взметнулся незапланированный фейерверк.

- В районе Химического переулка произошел пожар. Идет густой черный дым и взрываются салюты. На месте уже работают пожарные, - сообщил очевидец, приславший видео в редакцию «Комсомольской правды».

По словам свидетелей ЧП, пламя в промзоне вспыхнуло около восьми часов вечера 21 декабря. Огонь быстро подпалил пиротехнику, лежащую на складе. Нежданное файер-шоу хорошо было видно пассажирам пригородных электричек и поездов, шедших по балтийскому направлению.

В Петербурге из-за пожара на складе пиротехники случился незапланированный салют.Видео: "ДТП и ЧП Сакнт-Петербург"/ vk.com/spb_today

В соцсетях петербуржцы жалуются на грохот и пороховой дым, от которого невозможно дышать, а также шутят, что этот салют даже лучше, чем в Новый год на Дворцовой площади.

Незапланированный фейерверк продолжается уже около часа. О пострадавших в ЧП пока ничего не сообщается.