Петербурженка подала в суд на Минюст США за разглашение личных данных и требует 5 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 21:28 2018-12-21T21:28:28+03:00

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Не так давно Министерство юстиции США опубликовало новый санкционный список, в который вошли несколько петербургских СМИ. В том числе и «Федеральное агентство новостей» (ФАН). В открытый доступ попали и личные данные сотрудников ФАНа, некоторых из которых этот факт не устроил. Так, главбух организации Елена Хусяйнова подала в Сестрорецкий районный суд заявление о защите, чести, достоинства и деловой репутации.

- Истец указывает, что на сайте Минюста США размещены ее персональные данные, что нарушает закон об их неразглашении, а также сведения, которые обвиняют ее в совершении преступления, а именно «в сговоре с целью устроить раскол и разделение в политической системе США», - сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В переводе с канцелярского это значит, что женщина оказалась в списке сотрудников ФАНа, которых обвиняют в попытке вмешательства в президентские выборы в Америке. Из-за этого у истицы случился стресс.

Сама же Хусяйнова утверждает, что лишь выполняла прямые бухгалтерские обязанности. А в конце октября, когда сведения появились на сайте Минюста США, у нее вообще был квартальный отчетный период, что еще больше заставило женщину нервничать и нанесло вред здоровью.

Урон деловой репутации и прочий ущерб Елена Хусяйнова оценила в пять миллионов рублей, которые теперь будет требовать с американской стороны.