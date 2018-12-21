Стало известно расписание «Лыжных стрел» на сезон-2019 в Петербурге

СЕГОДНЯ 21:55 2018-12-21T21:55:53+03:00

Первые электрички с любителями зимнего спорта отправятся с вокзалов города уже в начале января

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Новый год, а с ним и длинные, зимние каникулы уже близко. И любители лыж ждут не только прихода доброго волшебника с подарками, но и запуска специальных электричек, традиционно именуемых «Лыжными стрелами».

Первые составы отправятся с Финляндского и Московского вокзалов до станций Орехово и Шапки уже 6 января. Там будут проложены трассы для любителей гладких, то есть беговых лыж дистанцией 5,10 и 15 километров, а также для поклонников скандинавской ходьбы, стремительно набирающей популярность в Петербурге.

Всего за зимний сезон 2019 года «Лыжные стрелы» отправятся 10 раз:

В воскресенье, 6 января; в субботу, 12 января; в воскресенье, 20 января; в субботу, 26 января; в субботу, 2 февраля; в воскресенье, 10 февраля; в субботу, 16 февраля; в воскресенье, 24 февраля; в субботу, 2 марта и в воскресенье, 10 марта.