2018-12-21T22:34:42+03:00
Общество

В Петербурге осудили мать запуганного мальчика, живущего в антисанитарии

Женщина не заботилась ни о сыне, ни о доме
Елена МОЛОДКИНА
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Мать приговорили к 6 месяцам исправительных работМать приговорили к 6 месяцам исправительных работ
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На матьиз Василеостровского района Санкт-Петербурга завели уголовное дело по статье "ненадлежащее исполнение обязанностей по виспитанию несовершеннолетнего родителем".

- Суд установил, что женщина с ребенком проживали в коммунальной квартире в условиях полной антисанитарии. В захламленном помещении водились тараканы и клопы, которые постоянно кусали ребенка. А доступ к ванной и раковине преграждал мусор, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Кроме того, мальчик не ходил ни в садик, ни в секции, у нет ни игрушек, ни развивающих пособий. Он не прикреплен к поликлинике, у него нет полиса, он не проходил осмотры у врача. Мальчик был запуган.

А мать тем временем постоянно пила в присутствии сына, скандалила ссожителем. Органы опеки изъяли ребенка из семьи и поместили в учебно-воспитательное учреждение. Мать в суде признали виновной и наказали на 6 месяцев исправительных работ

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